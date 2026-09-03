장동윤, 지예은, 곽시양이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

곽시양이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

바타와 지예은이 커플 사진을 공개했다./사진=지예은 SNS

장동윤과 김승윤이 라디오에 함께 출연했다./사진=SNS 갈무리

연예계에 잇따라 결혼 소식이 전해지고 있다. 지난달 25일 장동윤과 김승윤을 시작으로 지난 2일 지예은과 바타, 3일 곽시양과 유지애까지 일주일여 사이 세 커플이 결혼을 발표했다.가장 최근 결혼 소식을 알린 주인공은 곽시양과 유지애다. 곽시양의 소속사 9아토엔터테인먼트는 3일 "유지애와 곽시양이 11월 결혼식을 올린다"고 밝혔다.곽시양은 1987년생, 유지애는 1993년생으로 두 사람은 6세 차이다. 약 1년간 만남을 이어온 이들은 서울 용산구의 한 호텔에서 양가 가족과 가까운 지인들을 초대해 예식을 진행할 예정으로 알려졌다.두 사람은 각자의 활동을 이어가면서 관계를 쌓아온 것으로 전해졌다. 그동안 공개 열애를 하지 않았던 만큼 결혼 발표와 함께 두 사람의 교제 사실까지 알려지며 관심을 모았다.곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 연기 활동을 시작했다. '오 나의 귀신님', '다 잘될 거야' 등에 출연했으며 오는 12일 첫 방송 되는 KBS2 '너 말고 다른 연애'로 시청자들과 만난다. 유지애는 같은 해 그룹 러블리즈로 데뷔해 '아츄(Ah-Choo)', '지금, 우리' 등의 곡으로 활동했다. 이후 배우로 영역을 넓혀 '세 번째 결혼' 등에 출연했다.하루 전인 지난 2일에는 배우 지예은과 댄서 바타가 결혼을 공식화했다. 두 사람은 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다. 이날은 바타의 생일이기도 하다.지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 "두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했습니다. 새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드립니다"라고 밝혔다.지예은과 바타는 결혼 시점을 기준으로 약 1년간 교제한 것으로 전해졌다. 두 사람의 열애 사실은 지난 4월 처음 알려졌다. 당시 양측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주길 부탁드린다"며 연인 사이임을 인정했다. 공개 열애 약 5개월 만에 결혼 소식까지 전하게 됐다.이에 앞서 지난달 25일에는 배우 장동윤과 김승윤의 결혼 소식이 알려졌다. 장동윤의 소속사 BH엔터테인먼트 측은 "장동윤은 김승윤과 10월에 가족분들만 모시고 조용히 식을 올릴 예정이다"라고 전했다.장동윤은 1992년생, 김승윤은 1997년생으로 두 사람은 5세 차이다. 이들은 2019년 '조선로코-녹두전'을 통해 인연을 맺었다. 이후 장동윤이 연출한 단편영화 '내 귀가 되어줘'와 첫 장편 연출작 '누룩'에도 김승윤이 함께했다.김승윤은 '조선로코-녹두전'으로 데뷔한 뒤 독립영화 등에 출연하며 배우 활동을 이어왔다. 장동윤은 연기뿐 아니라 연출에도 도전했다. 2023년 단편영화 '내 귀가 되어줘'를 선보였으며 지난 4월에는 첫 장편 연출작 '누룩'을 공개했다.장동윤·김승윤 커플은 오는 10월, 곽시양·유지애 커플은 11월, 지예은·바타 커플은 12월 차례로 결혼식을 앞두고 있다. 일주일여 사이 세 커플이 연이어 결혼을 발표하면서 올 하반기 연예계에 축하 소식이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr