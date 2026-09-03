배우 곽시양이 러블리즈 출신 배우 유지애와 약 1년간의 교제 끝에 부부가 된다./사진=텐아시아DB

배우 곽시양이 러블리즈 출신 배우 유지애와 약 1년간의 교제 끝에 부부가 된다.곽시양의 소속사 9아토엔터테인먼트는 3일 "유지애와 곽시양이 11월 결혼식을 올린다"고 밝혔다. 곽시양은 1987년생, 유지애는 1993년생으로 두 사람은 6세 차이다. 약 1년간 만남을 이어온 이들은 서울 용산구의 한 호텔에서 양가 가족과 가까운 지인들을 초대해 예식을 진행할 예정으로 알려졌다.두 사람은 각자의 활동을 이어가면서도 서로를 배려하며 관계를 쌓아온 것으로 전해졌다. 특히 공개 열애 과정 없이 곧바로 결혼 소식을 알리면서 두 사람의 만남에도 관심이 쏠리고 있다.곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 연기 활동을 시작했다. '오 나의 귀신님', '다 잘될 거야' 등 여러 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 오는 12일 첫 방송 되는 KBS2 '너 말고 다른 연애'에도 출연한다. 결혼을 앞둔 가운데 작품 활동도 이어갈 예정이다.유지애는 2014년 그룹 러블리즈로 데뷔했다. '아츄(Ah-Choo)', '지금, 우리' 등의 곡으로 활동했으며 이후 배우로 영역을 넓혔다. '세 번째 결혼' 등에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다.안녕하세요, 9아토엔터테인먼트입니다.곽시양 배우가 11월 가수 겸 배우 유지애와 결혼식을 올릴 예정입니다.두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 되었습니다.결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정입니다.양가의 뜻을 존중해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.인생의 새로운 시작을 앞둔 두 사람을 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 많은 축복과 응원 부탁드립니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr