남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 남보라가 출산 예정일을 3일 앞두고 응급 제왕절개 수술을 받는다.3일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 남보라가 첫 아이 '콩알이'를 출산하는 모습이 그려진다.이날 남보라는 출산 예정일을 3일 앞두고 검진을 받기 위해 홀로 병원을 찾는다. 그러나 검진 도중 담당의로부터 응급 상황으로 인해 바로 수술해야 한다는 소견을 듣는다.당초 남보라는 의료진의 개입을 최소화하는 자연주의 출산을 계획하고 이를 위해 준비해 왔다. 하지만 예상치 못한 상황이 발생하면서 계획을 바꿔 응급 제왕절개 수술을 받게 된다.갑작스러운 수술 소식에 남보라는 당황한다. 별다른 준비 없이 혼자 병원을 찾았던 그는 남편에게 전화를 걸어 "나 혼자 너무 무서워"라며 눈물을 흘린다.이후 남보라는 수술복을 입고 수술실로 향한다. 긴박한 상황 속에서 수술이 진행되고, 남보라는 마침내 첫 아이 콩알이와 만난다. 갓 태어난 콩알이가 처음 엄마 품에 안긴 순간 보인 반응에 남보라와 남편도 놀랐다는 후문이다.남보라의 출산 과정은 이날 오후 8시 30분에 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr