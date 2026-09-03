홍보에도 때가 있는데…낄끼빠빠 못 읽은 '나혼산', 찝찝함 청산이 우선 [TEN스타필드]

방송인 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 모습이 전파를 타고 있다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처, MBC '나 혼자 산다' 제공

'나 혼자 산다' 측이 방송 조작 논란 중 본방 사수를 독려하는 게시물을 업로드했다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 공식 SNS

'나 혼자 산다'가 방송인 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 연출 논란에 휩싸인 가운데, 이번 주 방송 홍보에 나섰다. 의혹이 완전히 해소되지 않은 시점인데다 또다시 '여행'을 전면에 내세우면서 시청자들의 시선이 곱지 않다.지난 2일 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 SNS에는 오는 4일 본방송 시청을 독려하는 게시물이 올라왔다. 제작진 측은 "여행 투어 관광객 모집"이라며 방송인 김신영의 여행기를 예고했다. 참가 조건으로는 '계획형 여행의 정석을 맛보고 싶으신 분'이라는 문구가 적혔다.평소라면 특별할 것 없는 예능 홍보물이지만, 해당 게시물은 업로드 이후 빈축을 샀다. 현재 '나혼산'은 방송 조작 논란에 휩싸인 상황이기 때문이다.논란은 지난달 14일과 21일 방송된 전현무의 카자흐스탄 알마티 여행기에서 시작됐다. 방송에서는 전현무가 휴일을 맞아 공항에서 즉흥적으로 여행지를 알마티로 정하고 카자흐스탄으로 떠나는 모습이 그려졌다.방송 후 일부 누리꾼들은 카자흐스탄에서 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 스태프들이 동행하는 여행에서 모든 것들이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 근거로 들며 "전현무의 이번 여행이 즉흥이 맞느냐"고 의문을 제기했다. 여기에 카자흐스탄 정부 홈페이지의 알마티시 공식 페이지에 '나혼산' 촬영이 알마티시 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 적혀 논란은 더욱 불거졌다.이에 제작진은 지난달 25일 "방송에 공개된 내용 그대로다. 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 선을 그었다. 하지만 31일 돌연 "금전적 협찬이나 제작비 지원받지 않았지만, 촬영 협조를 받았다"고 말을 바꿨다.논란은 아직 결말을 맺지 못한 상황이다. 제작진이 추가 설명을 내놓았지만, 방송에서 보여준 즉흥 여행이 실제 촬영 과정과 일치하는지에 대한 의문이 여전히 남아 있다. 누리꾼들은 "찝찝하다"고 반응하며 "그래서 조작이라는 거냐 아니라는 거냐"라고 제작진 측에 명료한 해명을 요구하고 있다. 이런 상황에서 '나혼산'은 이번 주 방송분을 지난 1일부터 네 차례에 걸쳐 홍보하고 있다.방송은 예정대로 편성됐고, 다음 회차의 내용을 알리는 건 제작진의 통상적인 업무다. 논란이 생겼다고 해서 프로그램이 모든 일정을 멈춰야 하는 것도 아니다. 그러나 카자흐스탄 편의 의문이 완전히 해소되지 않은 시점에서 '나혼산'은 다음 회차로 넘어가려 하고 있다.논란을 대하는 방식에도 순서가 있다. 신뢰에 금이 갔다면 그 틈을 메우는 것이 우선이다. 해명이 충분했는지 돌아보고, 설명이 부족했다면 추가적인 설명도 필요하다. 그다음에야 시청자들에게 프로그램을 보라고 말하는 것이 자연스러운 흐름이다.지금 시청자가 궁금한 건, 다음 편에서 어떤 내용이 다뤄지는 것인지가 아니다. '나혼산' 측이 의심의 간극을 좁히지 않은 채 평소처럼 다음 방송분을 홍보한다면, 의도하지 않았더라도 시청자들에게는 아무 일 없었다는 듯 넘어가려 한다는 인상을 줄 수 있다.홍보에도 때가 있다. 지금 '나혼산'에 필요한 것은 시청자를 다음 방송으로 데려가려는 말보다, 여전히 지난 방송에 머물러 있는 시청자들과 충분히 소통하는 일이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr