소유진이 근황을 공개했다. / 사진=소유진 SNS

소유진이 근황을 공개했다. / 사진=소유진 SNS

배우 소유진이 근황을 공개한 가운데 탄탄한 등 근육으로 반전 몸매를 보여줬다.2일 소유진은 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 소유진은 레이스 장식이 붙은 얇은 끈 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 특이한 패턴이 더해진 블랙 드레스는 섹시하고 고급스러운 분위기를 자아냈다. 소유진은 손을 입에 갖다 대고 활짝 웃으며 즐거운 시간을 보냈다.사진에서 특히 눈길을 끈 것은 그의 몸매다. 등이 훤히 드러나는 드레스를 착용한 소유진은 가녀린 팔과 대비되는 탄탄한 등 근육으로 반전을 선사했다. 아이 셋을 낳고도 철저한 관리를 이어온 그의 노력이 고스란히 전해졌다.소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼했다. 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 현재 MBC 예능 '오은영 리포트 - 결혼지옥'에서 MC로 출연하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr