배우 이종석이 오랜 기간 준비해온 '이섭의 연애'에서 최종 하차한다./사진=텐아시아DB

배우 이종석이 오랜 기간 준비해온 '이섭의 연애'에서 최종 하차한다./사진=텐아시아DB

배우 이종석이 오랜 기간 준비해온 '이섭의 연애'에서 최종 하차한다.소속사 에이스팩토리는 3일 "이종석 배우는 기획개발 단계부터 오랜 기간 작품을 함께 고민하며 '이섭의 연애' 출연을 준비해왔으나, 제작 및 촬영 일정이 당초 계획보다 조정되면서 차기 일정과의 조율이 어려워졌다"고 밝혔다.이어 "제작진과의 충분한 논의 끝에 이번 작품은 함께하지 않기로 최종 협의했다"며 "오랜 기간 애정을 가지고 준비해 온 작품인 만큼 앞으로도 '이섭의 연애'가 좋은 작품으로 완성될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.'이섭의 연애'는 2021년 네이버시리즈에서 연재된 김언희 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한다. 아무것도 하기 싫은 태이섭과 어떻게든 해내야 하는 강민경의 오피스 로맨스를 그린다.이종석은 극 중 모든 면에서 완벽하지만, 연애에는 서툰 재벌 3세 태이섭 역을 맡을 예정이었다. 기획개발 단계부터 오랜 기간 작품을 준비했지만, 일정 문제로 출연이 최종 무산되면서 새로운 태이섭 역을 누가 맡을지에도 관심이 쏠린다.'이섭의 연애'는 이준혁이 출연하는 '태연한 거짓말'과 세계관을 공유하는 작품이다. '태연한 거짓말'의 주인공 태준섭은 '이섭의 연애' 태이섭의 사촌으로, TK그룹 태시환 회장의 외손자다. 이준혁이 태준섭 역을 맡으며 여자 주인공으로는 신예 최윤지가 합류한 것으로 알려졌다. 이에 이종석의 출연이 불발되면서 같은 세계관에서 두 배우가 호흡을 맞추는 모습도 볼 수 없게 됐다.'이섭의 연애'는 연내 촬영에 돌입해 내년 tvN에서 공개될 예정이라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr