딸만 3명인데 닮은꼴은 나나…‘돌싱’ 이소라 “엎드려 절하는 중”

'돌싱글즈3' 출신 이소라가 가수 겸 배우 나나를 닮았다는 칭찬에 기쁨을 드러냈다.이소라는 2일 자신의 SNS를 통해 한 팔로워에게 받은 메시지를 공개했다.해당 팔로워는 짧은 헤어스타일을 한 이소라의 사진을 보고 나나를 떠올렸다. 그는 "소라님인 줄 알았다. 나나에게서 소라님이 보이고 소라님에게서 나나님이 보인다"고 칭찬했다.이에 이소라는 "엎드려 절하는 중"이라며 크게 기뻐했다. 특히 평소 자신이 추구하는 이미지 역시 나나라고 밝히면서 남다른 팬심까지 드러냈다.최근 이소라는 짧은 헤어스타일과 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 자랑하며 이전과 또 다른 분위기를 보여주고 있다. 세 딸을 둔 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 자기관리를 이어가며 자신만의 스타일을 만들어가는 모습이다.이소라는 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 세 딸을 둔 돌싱이라는 사실을 공개해 화제를 모았다. 방송에서 최동환과 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했으며, 방송 종영 이후에도 공개 열애를 이어가 많은 응원을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr