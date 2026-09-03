개그맨 지상렬이 최양락의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '양락1번지'

개그맨 지상렬이 연인 신보람을 위해 이사를 고려하는 면모를 보였다.지난 2일 개그맨 최양락의 유튜브 채널 '양락1번지'에는 '오늘 아가미 내구성 좋네ㅣ한잔주락 EP.01'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에는 지상렬이 등장했다. 최양락은 지상렬에게 "최근 본 기사가 있다. 보람 씨랑 만약에 (결혼을) 하면, 서울로 이사 올 수 있다고 했더라"라고 물었다. 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 지난해 11월부터 공개 연애 중이다.최양락의 물음에 지상렬은 "움직임이게 만드는 사람이 생기더라"라며 신보람을 향한 마음을 내비쳤다. 인천 토박이인 본인이지만 신보람과 결혼하게 될 경우, 신보람을 위해 서울로 이사하겠다는 의사를 내비친 것이다.지상렬은 지난해 KBS2 예능 '살림하는 남자들'을 통해 절친 염경환의 소개로 신보람을 만났다. 지상렬은 1970년생 신보람은 1986년생으로 16살 차이가 난다.지상렬은 공개 열애를 시작한 후 예비 장모를 공개하는가 하면 결혼 시기를 고민하는 등 신보람과의 결혼 가능성을 꾸준히 언급하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr