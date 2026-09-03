배우 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 일본 도쿄에서 가족 여행을 즐기는 모습이 포착됐다./ 사진=SNS

배우 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 일본 도쿄에서 가족 여행을 즐기는 모습이 포착됐다./ 사진=SBS '틈만 나면' 캡처

배우 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 일본 도쿄에서 가족 여행을 즐기는 모습이 포착됐다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 현빈과 손예진이 아들과 함께 일본 도쿄의 한 식당가를 찾았다는 목격담과 사진이 확산됐다.공개된 사진에서 손예진은 식당 앞에서 음식을 주문하고 있으며, 현빈은 뒤편에서 유모차를 챙기고 있다. 두 사람의 아들은 손예진의 옷소매 안으로 손을 넣은 채 엄마 곁에 붙어 있는 모습이다.톱스타 부부지만 여행지에서는 편안한 차림이었다. 손예진은 넉넉한 상의와 벌룬 팬츠를 입었고, 현빈은 수염을 기른 채 반팔 티셔츠와 반바지, 선글라스를 착용했다.이번 목격담은 최근 현빈이 방송에서 밝힌 가족 여행에 대한 이야기가 전해진 직후 공개돼 눈길을 끈다.현빈은 지난 1일 방송된 SBS '틈만 나면,'에서 여름휴가를 다녀왔느냐는 질문에 "아이가 있으니까 어디든 가서 뭐라도 하려고 노력한다"고 말했다. 바쁜 작품 활동 중에도 아들과 함께할 수 있는 시간을 만들려고 한다는 것.실제로 현빈과 손예진 가족의 해외여행 목격담은 이전에도 여러 차례 전해졌다. 지난 6월에는 일본 오키나와에서 휴가를 보내는 모습이 알려졌고, 미국 캘리포니아 디즈니랜드에서 가족 여행을 즐겼다는 목격담과 사진도 공개된 바 있다.특히 아들의 외모를 언급한 목격담도 화제가 됐다. 한 누리꾼은 현빈, 손예진 부부의 아들을 우연히 봤다며 "AI로 합성한 것처럼 너무 예뻤다", "살면서 본 사람 중 가장 아름답게 생긴 아이였다"고 주장했다.또 다른 목격자는 디즈니랜드에서 현빈이 아들의 손을 잡고 다녔다며 "화려한 톱스타 부부였지만 현장에서는 아들과 여행을 즐기는 여느 가족과 다름없었다"고 전했다.현빈과 손예진은 영화 '협상'에서 처음 호흡을 맞춘 뒤 tvN '사랑의 불시착'으로 재회했다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 2022년 3월 결혼했으며 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.두 사람은 나란히 차기작 공개도 앞두고 있다. 현빈은 오는 9일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'에 출연한다. 손예진은 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 24년 만에 사극으로 돌아온다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr