안정환이 뺑소니 범인에 분노를 터트렸다./사진제공=E채널

안정환이 뺑소니 범인에 분노를 터트렸다./사진제공=E채널

‘용감한 형사들5’에서 사건명 속 숨겨진 이야기를 들여다본다.오는 4일 방송되는 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들5’ 19회에는 박미옥 전 형사, 황민구 박사가 출연한다.이날 ‘끝나지 않은 사건 Q’ 코너에서는 '왜 이렇게 부를까'를 주제로 우리가 익숙하게 부르는 사건명에 숨겨진 이야기를 조명한다.2024년 광주의 한 도로에서 차량 한 대가 오토바이를 들이받고 달아났다는 다급한 신고가 접수된다. 빠른 속도로 질주하던 차량은 오토바이를 들이 받은 뒤 그대로 도주했고, 충돌한 오토바이는 형체를 알아보기 어려울 정도로 부서졌다. 오토바이에 타고 있던 피해자는 20대 커플로, 남성이 배달 일을 마치고 여자친구를 뒷좌석에 태운 채 퇴근하던 중이었다. 여성은 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌고, 남성은 골반과 턱뼈가 부러지는 등 중상을 입었다.CCTV 분석 결과, 사고가 발생한 곳은 제한속도가 시속 50km 이하인 구간이었지만, 차량은 무려 시속 128km로 질주하고 있었다. 사고 직전 차선을 변경하려는 시도도, 속도를 줄이는 모습도 없었던 것으로 밝혀졌다. 당시 정황을 들은 안정환은 "미친 X이다"라며 분노했다.사람들은 이 사건을 어떤 이름으로 기억하고 있을까. 또 수많은 사건들이 유독 특정한 이름으로 우리의 기억 속에 각인되는 이유는 무엇일까. '끝나지 않은 사건 Q'에서는 사건에 이름이 붙는 과정과 그 명칭이 사람들의 인식에 미치는 영향을 짚어본다. 특히 사건의 본질보다 자극적인 요소가 부각돼 소비되는 현상을 살펴보고, 우리가 사건을 기억하고 부르는 방식이 과연 바람직한 지 질문을 던질 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr