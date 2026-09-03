기안84가 김연경, 이준호, 카즈하와 함께 두 번째 민박 운영에 나선다. / 사진제공=넷플릭스

기안84가 김연경, 이준호, 카즈하와 함께 두 번째 민박 운영에 나선다. / 사진제공=넷플릭스

기안84가 김연경, 이준호, 카즈하와 함께 두 번째 민박 운영에 나선다.넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'가 오는 22일 공개된다. 시즌2는 대관령에 마련된 기안장 2호점에서 기안84와 직원 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객을 맞는 과정을 담는다. 앞서 시즌1에서 방탄소년단 진과 지예은이 기안84의 직원으로 활약했으나 시즌2에는 함께 하지 않았다. 특히 시즌1에서 막내 직원으로 활약했던 지예은은 현재 댄서 바타와 결혼을 앞두고 있다.시즌1에서 울릉도 바다 위에 민박집을 열었던 기안84는 이번에는 한겨울 대관령으로 장소를 옮겼다. 두 번째 민박 운영에 나선 만큼 숙박객을 대하는 태도에도 변화가 생겼다고 한다.기안84는 "상상이 현실이 된 2호점을 보며 신기하면서도 걱정이 됐다. 잘해야겠다는 부담감과 책임감이 생겨 마음이 무거웠다"고 말했다.새로운 직원들에 대한 평가도 내놨다. 그는 "김연경 씨는 살가운 성격인데다가 단체 생활을 오래 해서 숙박객을 이끌어줬고, 이준호 씨는 열흘 동안 청소와 빨래, 설거지만 죽어라 하는 모습을 보며 프로 의식을 느꼈다"고 밝혔다.카즈하에 대해서는 "숙박객과 편하게 소통하면서도 마치 생존을 위해 혼자 도토리를 물어오고 잠자리에 낙엽을 주워 까는 다람쥐를 보는 느낌이었다"고 표현했다.김연경은 기안84를 견제하면서도 숙박객과 가장 적극적으로 소통하는 역할을 맡았다. 그는 "숙박객이 기안장에서 좋은 추억을 만들어서 돌아가는 것이 가장 중요하기 때문에 편안하게 지낼 수 있도록 분위기를 만드는 데 가장 신경을 썼다"고 설명했다.이어 기안84에 대해서는 "정말 자유로운 발상으로 늘 새로운 상황을 만들었다"고 말했다. 이준호에 대해서는 "책임감 있게 맡은 일을 해줘서 든든했다", 카즈하에 대해서는 "밝은 에너지와 성실함이 정말 인상적이었다"고 했다.이준호는 열흘 동안 청소와 빨래, 설거지 등 민박집 살림을 담당했다. 그는 "숙박객 모두가 즐거운 추억을 남길 수 있도록 몸이 피곤한 일은 제가 다하고 싶은 생각이어서 정말 열심히 일했던 기억밖에 없다"고 말했다.카즈하는 직원 중 막내로 합류했다. 그는 "숙박객이 모두 인생에서 소중한 한순간을 저희와 함께 보내는 만큼, 모두에게 좋은 추억이 됐으면 하는 마음이 컸다"고 밝혔다.기안84와 함께 생활한 소감도 전했다. 카즈하는 "함께 시간을 보내면서 기안 사장님 매력에 점점 빠졌고, 숙박객을 위해서는 몸을 아끼지 않고 뭐든 하시는 모습에 감동을 받았다"고 말했다.이어 김연경에 대해서는 "처음 만났을 때부터 정말 잘 챙겨주셨는데 같이 있을 때 항상 웃음이 끊어지지 않았다"고 했고, 이준호에 대해서는 "숙박객에게 다정하게 대하는 모습이 인상 깊었고 연경 언니에게 놀림을 당할 때 두 분의 케미스트리를 옆에서 보는 재미가 있었다"고 덧붙였다.'대환장 기안장 시즌2'는 오는 22일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr