유튜버 박위가 전장연 측으로부터 연대를 제안받았다. / 사진=박위 SNS

전국장애인차별철폐연대(이하 '전장연')가 유튜버 박위의 KTX 하차 CCTV 영상 공개 논란에 대한 소신을 전했다.전장연은 지난 2일 공식 SNS에 김상희 소장의 글을 공유했다. 김 소장은 전장연의 핵심 회원 단체인 노들장애인자립생활센터 소속이다.김 소장은 박위의 KTX 하차 영상 논란을 간략히 소개한 후 "나는 사실 그의 콘텐츠를 평소 그다지 좋아하지 않았다"고 말문을 열었다.김 소장은 박위의 평소 영상들에 대해 "장애가 주류 사회의 질서를 흔드는 문제라기보다, 비장애인의 친절과 배려 속에서 극복하거나 개인적인 불편처럼 그려지는 경우가 많다고 느꼈다"고 전했다.이어 김 소장은 "'장애'라는 같은 키워드를 공유하고 있지만, 때때로 박위는 내게 '휠체어를 탄 비장애 남성'처럼 느껴질 만큼 다른 세계에 있는 사람처럼 보였다"고도 말했다.다만 김 소장은 이번 박위의 CCTV 영상 공개 논란으로 생각이 달라졌다고 했다. 그 이유에 대해 김 소장은 "비장애 중심 사회에서는 언제든 장애를 이유로 차별과 혐오의 대상이 될 수 있다는 사실을 다시 확인했기 때문"이라고 설명했다.김 소장은 박위에게 "위로를 건네고 싶지는 않다"면서도 "아무 의미도 없는 혐오 댓글의 늪에서 무사히 빠져나오기를 바란다"고 조언했다.그러면서 김 소장은 박위를 향해 러브콜을 보냈다. 김 소장은 "유엔 장애인권리협약(CRPD)도 같이 읽고, 이동권 캠페인도 같이 하고, 장애인의 권리를 시혜와 배려가 아니라 권리의 언어로 이야기해 보면 좋겠다"면서 "위로 대신 손을 내밀고 싶다. 그래도 이 세계도 꽤 살 만하다. 이제 같이 싸우자"고 연대를 제안했다.한편 박위는 지난달 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 크게 감소했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr