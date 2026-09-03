방송인 유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

차태현이 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

방송인 유재석이 절친 차태현에게 고가의 살림살이를 선물한 사실이 공개된다.오는 4일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 소속사 사장이자 아묻따밴드 객원 보컬로 활동 중인 차태현의 하루가 그려진다.이날 차태현은 비서진에게 자신의 사무실을 소개한다. 사무실 곳곳에는 평소 차태현과 친분이 두터운 동료들이 선물한 물건들이 자리하고 있다. 특히 유재석과 박보영이 직접 사무실을 꾸미는 데 힘을 보탠 것으로 알려졌다. 두 사람이 차태현을 위해 선물한 고가의 살림살이도 공개되면서 이서진과 김광규를 놀라게 한다.이어 차태현이 객원 보컬로 활동하고 있는 아묻따밴드의 부천 콘서트 현장이 공개된다. 차태현은 자신의 히트곡 'I Love You'를 밴드 라이브로 부르고, 관객들도 떼창으로 호응한다.공연 도중에는 예상치 못한 상황도 벌어진다. 무대에 오르기 전부터 식은땀을 흘리던 차태현은 공연 도중 이서진과 김광규까지 무대로 부른다. 차태현이 두 사람에게 도움을 요청하게 된 이유는 본 방송에서 공개될 예정이다.'비서진' 4일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr