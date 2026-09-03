'야구여왕2'에서 충돌 사고가 발생한다. / 사진제공=채널A

'야구여왕2'에서 충돌 사고가 발생한다. / 사진제공=채널A

'야구여왕2' 송아와 박민서가 경기 도중 충돌해 녹화가 중단되는 상황이 벌어진다.3일 방송되는 채널A '야구여왕2' 9회에서는 블랙퀸즈가 전국 여자 야구 대회에서 13차례 우승한 나인빅스와 경기를 치르는 모습이 공개된다.이날 선발 투수로 나선 송민지는 삼진과 볼넷을 오가는 불안한 투구를 이어간다. 이대형 감독 대행과 윤석민 코치는 아야카를 불펜에 대기시키며 만일의 상황에 대비한다. 나인빅스는 볼넷으로 출루한 뒤 적극적인 주루 플레이를 펼치고, 송민지와 신소정 배터리의 포구 실수까지 나오면서 블랙퀸즈는 위기를 맞는다.경기 도중에는 충돌 사고도 발생한다. 중견수 송아와 유격수 박민서가 외야 뜬공을 잡기 위해 달려가던 중 서로 부딪힌 것. 이 과정에서 송아의 턱과 박민서의 머리가 충돌했고, 송아는 그대로 그라운드에 쓰러진다.이에 코치진은 곧바로 타임을 요청하며 경기를 중단한다. 박민서는 당시 상황에 대해 "송아 언니 걱정도 많이 됐고 죄송했다"며 송아를 걱정한다. 송아는 "타구가 애매해서…"라며 충돌 당시 상황을 설명한다. 두 사람이 부상 이후 다시 경기에 나설 수 있을지는 방송을 통해 공개된다.'야구여왕2'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr