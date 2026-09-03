이상민이 ‘피의 게임X’에서 기권했던 상황을 돌아봤다. / 사진='이상민 입장' 유튜브 캡처

이상민이 ‘피의 게임X’에서 기권했던 상황을 돌아봤다. / 사진='이상민 입장' 유튜브 캡처

이상민이 ‘피의 게임X’에서 기권했던 당시 상황을 돌아봤다.지난 2일 공개된 유튜브 채널 ‘이상민 입장’에는 이상민이 ‘피의 게임X’ 멤버 7인과 함께 7회 방송을 리뷰하는 모습이 담겼다.이상민은 자신의 기권 선언 장면을 보며 “너무 가기 싫은 상황이지”라고 말했다. 박지민은 “오빠 진짜 열심히 했어”라며 이상민을 위로했다. 같은 팀뿐 아니라 상대 팀 멤버들도 그의 기권을 아쉬워했다. 당시 이상민은 아내와 함께 병원에 가야 할 일이 생기면서 제작진과 논의 끝에 기권했다.멤버들은 ‘살인마 게임’도 함께 돌아봤다. 서출구가 소매치기 역할을 맡자 출연진은 “너무 잘 어울린다”고 반응했다. 서출구는 이태균에게 “너 이따 지갑 확인해 봐”라고 농담했다. 이후 서출구가 게임에서 살해당하는 장면이 나오자 이상민은 “얼마나 허무했을까”라고 말했다.이상민은 홍진호, 이태균, 정근우, 서출구가 맞붙은 데스매치에 대해서도 의견을 냈다. 그는 “역대 데스매치 중에서 가장 실력자들이 모인 거 아니야?”라고 말하며 네 사람의 대결을 평가했다.정근우에게는 당시 게임을 치르면서 어떤 생각을 했는지 물었다. 이태균이 심리전에 대한 부담을 털어놓자 이상민은 “카드 게임은 계산하면 안 돼. 동물적인 감각으로 하고자 하는 대로 가야 해”라고 자신의 생각을 밝혔다.이 과정에서 이상민이 “도박의 신은 없다”고 말하자 이태균은 “음악의 신은 있잖아요”라고 받아쳤다. 이상민은 웃으며 브이 포즈를 취했다.카드 게임에 대한 이야기도 이어졌다. 이태균이 “형이라면 카드 게임에서 뭘 낼 것 같냐”고 묻자 이상민은 리버스를 사용하지 않고 높은 숫자를 냈을 것이라고 답했다.이상민은 홍진호에게 직접 전화를 걸어 당시 데스매치 상황을 듣기도 했다. 서출구의 플레이를 보면서는 “누군가를 돕기 위한 작전으로 갈 것”이라고 예상했다. 끝까지 살아남은 정근우의 플레이에 관해서도 이야기를 나누며 리뷰를 마쳤다.‘이상민 입장’은 매주 수요일 오후 6시 유튜브에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr