공효진이 아동학대범 상대에 나선다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

공효진이 아동학대범 상대에 나선다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

공효진이 ‘유부녀 킬러’에서 아동학대범을 상대로 새로운 클라이언트 미팅에 나선다.오는 4일과 5일 방송되는 MBC 드라마 ‘유부녀 킬러’ 11, 12회에서는 유보나(공효진 분)가 새로운 의뢰를 받는 모습이 그려진다. 권태성(정준원 분)과 이동진(이상이 분)은 킹피셔의 정체를 두고 대립한다.앞서 유보나는 20년 전 이동진의 부모를 살해하고 출소한 장은학(김민상 분)을 저격했다. 킹피셔가 골목길에서 범행을 저지르면서 사건은 세간의 관심을 받았다. 당시 현장에는 권태성과 이동진도 있었지만 유보나는 자신의 정체를 들키지 않고 자리를 벗어났다.3일 공개된 사진에는 새로운 클라이언트 미팅을 앞둔 유보나의 모습이 담겼다. 이번 의뢰 대상은 아동학대 범죄를 저질렀지만 적은 형량을 받고 출소한 인물이다.유보나는 미팅을 앞두고 어린 시절 기억을 떠올린다. 앞서 어린 유보나가 누군가의 손을 잡은 채 불타는 보육원을 바라보는 장면이 등장한 만큼, 이번 의뢰가 그의 과거와 어떤 관련이 있을지도 관심을 모은다. 그동안 감정을 나타내지 않은 채 클라이언트를 상대했던 유보나가 이번 미팅에서는 평소와 다른 모습을 보일지 주목된다.유보나는 권태성, 딸 권율(황봄이 분)과 놀이공원에도 간다. 세 사람은 함께 놀이기구를 타고 가족사진을 찍으며 시간을 보낸다. 다만 이후 이들의 일상에도 새로운 위기가 찾아온다. 킹피셔라는 정체를 숨기고 있는 유보나와 이를 알고 있는 권태성이 가족을 지킬 수 있을지가 이후 전개에 영향을 줄 전망이다.권태성과 이동진의 대립도 이어진다. 앞서 킹피셔의 저격 현장에 두 차례 있었던 권태성은 킹피셔에 대해 “키가 크고 체격이 좋은 젊은 남자”라고 설명했다. 이동진은 권태성에게 당시 상황을 계속 확인하며 의심을 거두지 않는다.권태성은 가족을 지키기 위해 유보나의 정체를 숨기려 하고, 이동진은 킹피셔를 찾으려 한다. 서로 다른 목적을 가진 두 사람이 맞서면서 킹피셔를 둘러싼 수사도 이어진다.‘유부녀 킬러’는 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한다. 11회는 오는 4일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr