박정연이 '100일 거짓말'에 출연한다./사진제공=솔트엔터테인먼트

박학기의 딸이자 배우인 박정연이 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'에 출연한다.3일 박정연 소속사 솔트엔터테인먼트는 "탄탄한 연기력과 단아한 미모를 겸비한 매력적인 배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 외유내강의 구국단 일원 '김명남' 역을 맡아 일제강점기, 독립을 향한 뜨거운 여정에 함께한다"고 전했다. 이와 함께 첫 대본 리딩 현장에 참여한 박정연의 모습이 담긴 사진을 공개했다.'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.박정연은 '유소란'(김현주 분), '유필립'(이무생 분)이 속한 항일단체 구국단의 일원 '김명남' 역을 맡았다. '김명남'은 특별한 사연을 품고 구국단 일원이 되어 독립운동을 물심양면으로 조력하는 인물이다.지난해 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'의 걸크러시 사격부 에이스 '서우진', KBS '화려한 날들'의 각성하는 재벌가 막내딸 '박영라'로 SBS, KBS 신인상을 동시에 거머쥔 박정연은 '100일의 거짓말'로 시대극에 도전하게 됐다.박정연은 일제강점기라는 암흑의 시대에 독립을 염원하는 뜨거운 가슴의 '김명남'을 자신만의 색깔로 그리며 전작과는 확고히 다른 매력을 선사하겠다는 각오를 전했다. 소속사 측은 "배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단의 일원 '김명남' 역을 맡아 시대극에 도전한다. 독립을 염원하는 뜨거운 가슴의 김명남을 자신만의 색깔로 그려갈 박정연에게 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.'100일의 거짓말'은 오는 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr