강남이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 개막식 해설위원으로 나선다. / 사진=텐아시아DB

KBS가 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 중계진 라인업을 발표했다. / 사진제공=KBS

KBS가 지난 북중미 월드컵에서 방송인 전현무를 중계진에 합류시킨 데 이어 이번 아시안게임에서는 가수 겸 방송인 강남을 개막식 해설자로 발탁했다.KBS는 3일 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 중계진 라인업을 공개했다. 강남과 김문정 음악감독이 개막식 해설을 맡으며 이영표, 박용택, 김태균, 김준호, 기보배 등 국가대표 출신들도 종목별 해설위원으로 나선다.강남은 김문정 음악감독, 이재후 캐스터와 함께 개막식 현장 중계를 맡는다. 강남이 아시안게임 개막식 해설에 나서는 것은 이번이 처음이다. 앞서 열린 제작발표회에서 강남은 처음 제안을 받았을 당시를 떠올리며 "아내 이상화도 '왜 오빠야?'라고 묻더라"고 말했다.KBS는 지난 북중미 월드컵에서도 전현무를 중계진에 합류시키며 스포츠 중계에 방송인을 기용한 바 있다. 당시 전현무는 이영표 해설위원 등과 함께 현장에 나섰다. 이번에는 강남을 개막식 해설자로 내세우며 예능적 요소를 더한다.종목별로는 이영표가 남현종 캐스터와 축구 중계를 맡는다. 야구에서는 박용택과 김태균이 이호근 캐스터와 호흡을 맞춘다. 펜싱은 전 국가대표 김준호가 이호근, 이윤정 캐스터와 함께 중계한다.양궁에는 아나운서 출신 방송인 장성규가 캐스터로 나선다. 장성규 역시 이번 대회를 통해 처음으로 국제 종합 스포츠대회 중계를 맡으며 기보배 해설위원과 호흡을 맞춘다.남자 농구에서는 손대범과 현역 선수 김종규가 해설을 맡는다. 이 밖에도 정유인(수영), 장수영·하태권(배드민턴), 정영식(탁구), 김요한(남자배구), 이원희(유도), 박재민(3X3 농구) 등이 중계진에 이름을 올렸다.한편 '2026 아이치-나고야 아시안게임'은 일본 아이치현과 나고야시에서 열린다. 아시아 46개국이 참가해 43개 종목에서 461개의 메달을 놓고 경쟁한다. KBS는 오는 10일 남자 농구 예선전을 시작으로 19일 개막식부터 다음 달 4일 폐막식까지 대회를 중계한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr