사진제공=쓰리와이코프레이션

밴드 QWER(큐더블유이알)이 발매를 앞둔 신곡을 두고 대중 투표를 진행한다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 최근 공식 유튜브 채널에 '당신의 QWER에 투표하세요!'라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에는 서로 다른 분위기를 지닌 두 개의 미공개 곡을 놓고 멤버들이 의견을 나누는 상황이 담겼다.해당 음원을 먼저 청음한 외부 인사들의 반응도 예고편에 실렸다. 씨야, 리센느 미나미, 작사가 김이나, 유튜버 침착맨, 고추잠자리, 음악평론가 김도헌 등이 신곡을 듣고 평가를 내놓았으며, 이들의 전체 감상 영상은 오는 6일 공개된다.청음 공간도 따로 마련된다. QWER은 오는 7일부터 13일까지 더현대 서울 하이츠 익스체인지에서 'CHOOSE YOUR QWER LISTENING POP-UP'을 연다. 관람객은 현장에서 미발매 신곡을 듣고 선호하는 트랙에 표를 던질 수 있다. 온라인 투표 창구도 함께 운영된다.한편 QWER은 오는 12일과 13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 투어 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!'의 첫 공연을 연다. 서울 일정을 마친 뒤에는 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 쿠알라룸푸르, 방콕, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 9개 도시를 돌며 공연을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr