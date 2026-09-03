최명빈이 '캐리어를 끄는 소녀'에서 활약했다. / 사진제공=싸이더스

최명빈이 '캐리어를 끄는 소녀'에서 활약했다. / 사진제공=싸이더스

배우 최명빈(18)이 영화 '캐리어를 끄는 소녀'에서 활약했다.최명빈은 지난 2일 개봉한 '캐리어를 끄는 소녀'에서 주인공 영선 역을 맡았다. '캐리어를 끄는 소녀'는 갈 곳을 잃은 15살 영선이 테니스 훈련 파트너로 수아의 집에 머물게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 가족을 갖고 싶어 하는 영선이 수아의 가족과 함께 지내며 겪는 과정을 담았다.최명빈은 가족을 향한 결핍과 그 안에서 겪는 감정의 변화를 지닌 영선을 연기했다. 특히 그는 갈등을 겪는 과정에서 달라지는 인물의 감정을 눈빛과 표정 등을 통해 표현하며 눈길을 끌었다.극 중 주요 소재인 테니스 장면도 직접 소화했다. 최명빈은 작품을 위해 테니스를 익히고 코트 위에서 랠리를 펼치며 영선의 이야기를 그려냈다.'캐리어를 끄는 소녀'는 앞서 제26회 전주국제영화제 한국경쟁부문을 비롯해 제44회 밴쿠버국제영화제 'Spotlight on Korea', 제27회 서울국제여성영화제 창작지원부문 등에 초청됐다.한편 최명빈은 드라마 '이태원 클라쓰', '연모', '스물다섯 스물하나', '굿보이', '엿같은 사랑' 등 여러 작품에 출연했다. 아역부터 꾸준히 활동해온 그는 '캐리어를 끄는 소녀'를 통해 영화 주연으로 관객들과 만나고 있다.최명빈이 출연한 '캐리어를 끄는 소녀'는 현재 극장에서 상영 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr