사진 제공 = 큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들) 슈화가 스크린 첫 주연작을 들고 부산국제영화제 무대에 오른다.슈화가 주연을 맡은 영화 '오래오래 행복하게(Happily Ever After)'는 오는 10월 6일부터 15일까지 개최되는 제31회 부산국제영화제(BIFF)의 '아시아 영화의 창' 부문에 공식 초청을 받았다. 이 작품이 아시아권에서 상영되는 것은 이번이 처음이다.부산국제영화제는 지난 3월 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 새 인증 기준에 따라 칸, 베를린, 베니스 등과 함께 'A-리스트'로 분류됐다. 이번에 초청된 '아시아 영화의 창'은 아시아 지역 감독들의 주목할 만한 신작을 소개하는 프로그램이다.앞서 제51회 토론토국제영화제에 초청된 데 이어 부산국제영화제 상영작으로도 이름을 올리며 슈화는 연기 활동을 본격화하고 있다.슈화는 "첫 영화 작품으로 배우로서 이렇게 큰 영화제에 참여하게 될 줄 몰랐다. 익숙하면서도 낯선 경험"이라며 "감독님과 제작진이 저를 믿고 맡겨주신 것에 정말 감사드린다. 영화를 통해 그리고 캐릭터와 연기를 통해 세계 각지의 영화제에 서게 돼 꿈이 이루어진 것 같다"고 소감을 밝혔다.'오래오래 행복하게'는 성향이 상반된 두 자매의 집에 길고양이가 들어오며 생기는 일상의 균열을 다룬 작품이다. 대만 금마장 수상 이력이 있는 펑이 피오나 론 감독이 연출을 맡았다.슈화는 극 중 밝은 성격의 막내 린자치 역으로 분해 점차 가치관의 변화를 겪는 캐릭터를 연기했다.'오래오래 행복하게'는 오는 2027년 극장에서 개봉할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr