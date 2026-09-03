배우 한그루가 결혼과 이혼, 재혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. / 사진='형수는 케이윌' 유튜브 캡처

배우 한그루가 결혼과 이혼, 재혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. / 사진='형수는 케이윌' 유튜브 캡처

배우 한그루가 결혼과 이혼, 재혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.지난 2일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '다른 엄마 사교육 열 올릴 때 아무것도 안 시키는 MZ식 교육'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한그루가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.홀로 쌍둥이 남매를 양육 중인 한그루는 24살의 어린 나이에 결혼했다가 8년 만에 이혼했다. 한그루는 이혼을 결정하게 된 배경도 공개했다. 그는 "엄마가 제가 어릴 때 이혼하시고 지금은 재혼해서 새 아빠랑 산다"며 "엄마가 (이혼 전에) 참고 힘들고 이런 걸 보면서 같이 스트레스를 받았던 거 같다"라고 고백했다. 그러면서 "사실 내가 행복해야 아이들도 행복하고 아이들 아빠도 행복해야 애들한테 잘해줄 수 있더라"며 "나를 위한 선택을 하는 것도 괜찮을 것 같다고 생각한 순간이 왔다"라고 말했다.한그루는 이혼 후 남편과 분리됐을 때 자녀들이 불안해했다고 밝혔다. 한그루는 "'엄마랑 아빠는 피가 섞인 가족은 아니잖아. 친구였다가 가족이 됐다가 다시 친구가 된 건데 너희랑 엄마, 너희랑 아빠는 절대 남이 될 수 없다'고 했다"고 설명했다. 다양한 형태의 가족이 담긴 책도 읽어줬다고. 한그루는 지금도 아이들이 일주일에 하루 이틀은 아빠랑 지낸다고 상황을 전했다.재혼에 대한 속내도 언급했다. 한그루는 "내가 좋다는 이유로 끝나는 게 아니라 여러 가지 상황이 있다"며 "애들도 좋아하고 그런 모든 상황이 다 된다면 '같이 살아봐도 나쁘지 않겠다'는 생각을 한다"고 털어놨다. 그러면서도 "새아빠랑 사는 게 불편했던 기억이 있다"며 자신이 좋다는 이유로 아이들에게 아빠를 강요할 수는 없다며 소신을 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr