방송인 강호동이 '천만기인쇼'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

1일 '천만기인쇼' 1회가 방송됐다. / 사진=TV조선

최근 출연작에서 연이어 아쉬운 성적을 거둔 방송인 강호동이 '천만기인쇼' 첫 방송부터 동시간대 예능 시청률 1위에 올랐다.지난 1일 방송된 TV CHOSUN '천만기인쇼' 1회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 3.8%, 순간 최고 시청률 4.2%를 기록했다. 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 예능 프로그램 가운데 1위다.'천만기인쇼'는 특별한 재능을 지닌 기인들과 스타들이 만나 무대를 꾸미는 프로그램이다. 기인들에게 기술을 전수받은 스타들이 노래와 함께 퍼포먼스를 선보이는 방식으로 진행된다.특히 강호동은 붐과 1년 만에 다시 호흡을 맞췄다. 두 사람은 과거 SBS '스타킹'에서 함께 활약한 바 있다. '스타킹' 역시 특별한 재능을 가진 일반인 출연자들이 무대에 오르는 프로그램이었던 만큼 '천만기인쇼'에서도 두 사람의 호흡이 이어졌다. 강호동과 붐은 참가자들의 무대에 반응하고 스타들의 도전을 응원하며 진행을 이끌었다.첫 방송에서는 진성, 허찬미, 손빈아, 춘길 등이 기인들과 함께 준비한 무대를 선보였다. 진성은 '밸런싱 아트'에 도전했고, 허찬미는 고소공포증에도 고공 퍼포먼스를 소화했다.손빈아는 무대를 준비하는 과정에서 10kg을 감량했다. 춘길 역시 무대가 끝난 뒤 탈진할 정도로 퍼포먼스에 힘을 쏟았다. 출연자들이 기술을 익히는 과정부터 실제 무대를 완성하기까지의 모습이 함께 공개됐다.'천만기인쇼' 2회는 오는 8일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr