뉴진스 해린 / 사진=텐아시아 DB

그룹 뉴진스 해린이 어도어 복귀 후 처음으로 공식 행사에 참석한다.해린은 오는 7일 오후 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 진행되는 명품 뷰티 브랜드 팝업 행사 포토콜에 선다. 김연아를 비롯해 배우 남주혁·신예은·김재원, 레드벨벳 조이, 모델 아이린·배윤영, 메이크업 크리에이티브 & 이미지 디렉터 피터 필립스도 참석할 예정이다.해린이 공식 석상에 서는 것은 지난해 11월 소속사 어도어 복귀를 알린 이후 약 10개월 만이다. 이로써 해린은 최근 패션 매거진 '마리끌레르' 9월호 표지를 장식한 데 이어 오프라인 활동에도 나서게 됐다.뉴진스 멤버들은 2024년 11월 29일 긴급 기자회견을 열고 어도어와의 전속계약 해지를 선언했다. 어도어는 전속계약 유효 확인 소송을 제기했고, 지난해 10월 1심 재판부는 어도어의 손을 들어줬다.해린과 혜인은 지난해 11월 12일 어도어 복귀 의사를 밝혔으며, 하니도 같은 해 12월 소속사로 돌아갔다. 민지는 복귀와 관련해 어도어와 논의 중이다.다니엘은 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받고 법적 분쟁을 이어가고 있다. 어도어는 다니엘이 전속계약 분쟁과 멤버들의 복귀 지연 등에 중대한 책임이 있다고 주장하며 다니엘과 가족 1인, 민희진 전 대표를 상대로 331억원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다.뉴진스 데뷔 4주년이었던 지난 7월에는 해린·혜인·하니와 민지가 함께 등장하는 스페셜 필름이 공개됐다. 최근 일부 멤버들이 해외에서 목격되면서 새로운 콘텐츠나 음악을 준비하는 것이 아니냐는 관측도 나왔지만, 구체적인 활동 계획은 아직 발표되지 않았다. 이런 가운데 해린이 가장 먼저 공식 석상에 나서면서 뉴진스의 향후 활동에도 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr