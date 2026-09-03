소녀시대 효연이 데뷔 때부터 이어온 숙소 생활을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

소녀시대 효연이 데뷔 때부터 이어온 숙소 생활을 공개한다./ 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

소녀시대 효연이 데뷔 때부터 이어온 숙소 생활을 공개한다.오는 5일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 414회에는 효연이 출연해 숙소에서 보내는 일상을 보여준다.효연은 데뷔 때부터 현재까지 숙소 생활을 이어오고 있다. 이날 방송에서는 오랜 시간 머문 숙소 내부도 공개된다. 특히 효연은 침대 없이 바닥에서 잠을 자는 반면, 반려견 베일리에게는 별도의 침대를 마련해둔 모습으로 눈길을 끈다.효연과 21년째 인연을 이어오고 있는 숙소 이모님도 등장한다. 효연의 연습생 시절부터 함께한 인물로, 소녀시대의 데뷔와 활동 과정을 가까이에서 지켜봤다고 한다.효연은 오랜 기간 이모님이 해준 음식을 먹어온 탓에 이제는 엄마가 해준 밥보다 이모님의 밥이 더 익숙하다고 털어놓는다. 두 사람이 대화를 나누던 중 반려견 베일리가 끼어들자 효연이 큰 소리로 제지하는 모습도 공개된다.이후 효연은 20년째 함께하고 있는 메이크업 아티스트를 비롯해 오랜 시간 호흡을 맞춘 스태프들과 낮술 자리를 갖는다.스태프들은 오랫동안 지켜본 효연의 실제 성격과 무대 밖 모습을 이야기한다. 효연 역시 가까운 사람들과 함께한 자리인 만큼 평소보다 편안한 모습을 보이며 이야기를 나눈다. 이 과정에서 서로를 향한 폭로도 이어진다.오는 5일 오후 11시 10분 방송되는 '전참시'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr