가수 환희가 자신을 밀어내는 '그녀'를 위해 직접 요리에 나선다. / 사진 출처: KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송화면 캡처

가수 환희가 자신을 밀어내는 '그녀'를 위해 직접 요리에 나선다. / 사진 출처: KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송화면 캡처

가수 환희(44)가 자신을 밀어내는 '그녀'를 위해 직접 요리에 나선다.오는 5일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 요리 초보인 환희가 한 사람을 위해 음식을 준비하는 모습이 공개된다.공개된 예고편에서 환희는 자신을 자꾸 밀어내는 '그녀'를 위해 직접 요리를 하기로 했다. 평소 요리를 거의 하지 않는다는 환희는 "그녀를 위해서"라며 주방에 들어섰다. 다만 상대가 누구인지는 공개되지 않았다.요리를 배우기 위해 홍석천과 박민혁도 찾아갔다. 두 사람에게 도움을 요청한 환희는 본격적으로 음식을 만들기 시작했지만 익숙하지 않은 조리 과정에 어려움을 겪었다.여기에 홍석천의 플러팅과 두 사람의 잔소리까지 이어졌다. 요리만으로도 어려움을 겪던 환는 두 사람의 도움을 받아 한 상을 준비했다.이후 환희는 직접 만든 음식을 차려놓고 '그녀'를 기다렸다. 그러나 음식을 마주한 상대가 환희의 예상과 다른 반응을 보이면서 분위기가 달라졌다.특히 환희가 자신을 밀어내는 상대의 마음을 돌리기 위해 평소 하지 않던 요리까지 직접 준비한 만큼 두 사람의 관계에도 관심이 쏠린다. '그녀'의 정체는 방송을 통해 공개될 예정이다.'살림남'은 오는 5일 오후 9시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr