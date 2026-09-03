가비가 지예은과 바타의 특이한 인연을 공개했다. / 사진='오키키 ㅇㅋㅋ' 유튜브 캡처

가비가 지예은과 바타의 특이한 인연을 공개했다. / 사진='오키키 ㅇㅋㅋ' 유튜브 캡처

배우 지예은과 댄서 바타가 결혼 소식을 알린 가운데 과거 두 사람의 특이한 인연이 공개됐다.지난 2일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에 게재된 영상에는 개그우먼 조혜련이 게스트로 출연하는 모습이 담겼다. 조혜련은 가비, 지예은과 유쾌한 토크를 나눴다.바타와 같은 댄서인 가비는 두 사람의 인연에 얽힌 비하인드를 공개했다. 가비는 "바타는 제가 먼저 알았다"라며 "심지어 제가 바타를 옛날에 알고 예은이를 보고 왠지 얘네 잘 어울릴 것 같아서 '소개시켜 줄게'라고 얘기까지 했었어요"라고 밝혔고 지예은도 이를 인정했다.가비는 두 사람이 자신의 생일 파티에서 처음 봤다고 털어놨다. 지예은은 "그때는 아예 모르는 사이"였다고 말했다.조혜련은 지난해 수능 응원 행사에서 바타를 목격했다고 밝혔다. 조혜련이 "수능 시험 본 친구들한테 춤을 열정적으로 추는데 너무 괜찮더라. 눈이 맑다"라고 칭찬했다. 조혜련은 당시에도 바타와 연애 중이었던 지예은이 현장에 있었다는 것을 듣고 "결혼하겠네"라며 "'아나까나' 불러줄까?"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr