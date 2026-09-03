임수정이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 임수정이 넷플릭스 '도터'를 통해 딸을 잃은 엄마로 처절한 복수에 나선다.3일 텐아시아 취재 결과 임수정은 넷플릭스 새 시리즈 '도터'에 주연으로 합류한다. '도터'는 딸을 잃은 엄마가 복수에 나서면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 자식을 잃은 한 여성의 절박한 감정과 복수의 과정을 밀도 있게 담아낼 예정이다.임수정은 극의 중심에서 딸을 잃은 엄마를 연기하며 작품을 이끈다. 임수정이 '도터'에서는 모성에서 출발한 복수라는 보다 짙은 감정선을 어떻게 표현할지가 관전 포인트다.특히 '도터'는 넷플릭스 '인간수업', '마이 네임', '종말의 바보', '레이디 두아' 등을 연출한 김진민 감독의 차기작이라는 점에서도 기대를 모은다. 작품은 첫 촬영을 앞두고 있다.한편, 임수정은 지난해 공개된 디즈니+ '파인: 촌뜨기들'에서는 양정숙 역을 맡아 데뷔 후 첫 악역에 도전했다. 욕망을 숨기지 않는 인물로 변신해 기존의 단아하고 서정적인 이미지에서 벗어난 모습을 보여줬다. 올해 방송된 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'에서는 기수종(하정우 분)의 아내 김선 역을 맡아 생활 밀착형 연기부터 서스펜스까지 폭넓은 연기를 보여줬다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr