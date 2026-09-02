신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔에 앞서 음악방송 무대에 올랐다. / 사진=메이킷스튜디오

신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔에 앞서 음악방송 무대에 올랐다. / 사진=SBS Life '더쇼'

신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔에 앞서 음악방송 무대에 올랐다.트라이댓은 지난 1일 SBS Life '더쇼'에서 프리데뷔 곡 'Frequency' 무대를 처음 공개했다.트라이댓은 혁진, 한서, 민하, 아톰, 키온, 필로 구성된 6인조 보이그룹이다. 이날 멤버들은 블루와 화이트를 중심으로 한 유니폼 스타일의 재킷과 와이드 팬츠 등을 착용하고 무대에 올랐다.'Frequency'는 하우스를 기반으로 한 댄스 팝 장르의 곡이다. 피아노 리프와 하우스 리듬을 바탕으로 가능성과 자유, 소통에 관한 메시지를 담았다.무대에서는 힙합을 기반으로 한 안무와 함께 멤버들의 라이브가 이어졌다. 멤버별로 오렌지색 헤어와 야구 저지, 볼캡과 선글라스 등을 활용해 각기 다른 스타일링을 선보이기도 했다.트라이댓은 메이킷스튜디오가 선보이는 6인조 보이그룹으로, 'Frequency'를 프리데뷔 곡으로 내놓고 정식 데뷔에 앞서 활동을 시작했다.트라이댓은 향후 음악방송과 관련 콘텐츠를 통해 프리데뷔 활동을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr