남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
배우 남보라가 반찬가게 운영 문제를 두고 어머니와 갈등을 빚는다.

오는 3일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 남보라와 어머니가 반찬가게 운영을 두고 의견 차이를 보이는 모습이 그려진다.

이날 남보라는 동생과 통화하던 중 "나 파업 중"이라고 말한다. 앞서 어머니의 반찬가게 3호점을 맡아 운영해온 남보라가 돌연 일을 멈춘 이유에 궁금증이 더해진다.

이후 남보라의 집을 찾은 어머니와의 대화에서 이유가 밝혀진다. 두 사람은 반찬가게 운영 방식을 두고 의견 충돌을 빚었던 것. 남보라는 어머니에게 "온 김에 이야기 좀 해"라며 대화를 시작한다.
남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS
남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS
그러나 일에 대한 서로의 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 분위기는 점차 냉랭해진다. 남보라는 결국 "엄마와 입맛 빼고 다 안 맞는다"며 답답함을 토로한다.

어머니는 만삭인 딸을 걱정하는 속내를 밝힌다. 그는 "만삭인 네가 나와서 일하는 것에 대해 긍정적으로 생각하는 사람은 많지 않다"며 "일단 아이 잘 낳고 나중에 이야기하자"고 남보라를 설득한다.

이날 방송에서는 남보라의 출산 과정도 공개된다. 앞서 예고편에서 남보라는 출산을 앞두고 "나 혼자 너무 무서워"라며 눈물을 보인 바 있다.

'편스토랑'은 오는 3일 오후 8시 30분 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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