남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

남보라가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 남보라가 반찬가게 운영 문제를 두고 어머니와 갈등을 빚는다.오는 3일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 남보라와 어머니가 반찬가게 운영을 두고 의견 차이를 보이는 모습이 그려진다.이날 남보라는 동생과 통화하던 중 "나 파업 중"이라고 말한다. 앞서 어머니의 반찬가게 3호점을 맡아 운영해온 남보라가 돌연 일을 멈춘 이유에 궁금증이 더해진다.이후 남보라의 집을 찾은 어머니와의 대화에서 이유가 밝혀진다. 두 사람은 반찬가게 운영 방식을 두고 의견 충돌을 빚었던 것. 남보라는 어머니에게 "온 김에 이야기 좀 해"라며 대화를 시작한다.그러나 일에 대한 서로의 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 분위기는 점차 냉랭해진다. 남보라는 결국 "엄마와 입맛 빼고 다 안 맞는다"며 답답함을 토로한다.어머니는 만삭인 딸을 걱정하는 속내를 밝힌다. 그는 "만삭인 네가 나와서 일하는 것에 대해 긍정적으로 생각하는 사람은 많지 않다"며 "일단 아이 잘 낳고 나중에 이야기하자"고 남보라를 설득한다.이날 방송에서는 남보라의 출산 과정도 공개된다. 앞서 예고편에서 남보라는 출산을 앞두고 "나 혼자 너무 무서워"라며 눈물을 보인 바 있다.'편스토랑'은 오는 3일 오후 8시 30분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr