30kg 가까이 체중을 감량한 이수현이 날씬해진 몸매를 보여주고 있다. / 사진=이수현 SNS

30kg 가까이 체중을 감량한 이수현이 날씬해진 몸매를 보여주고 있다. / 사진=이수현 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 근황을 전했다.이수현은 2일 자신의 인스타그램에 "여름 잘 가!!! 천천히 와!!!!!!👋🏻"라는 간략한 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이수현이 자신의 일상을 기록한 모습. 특히 위고비나 마운자로 등 보조제 도움 없이 운동과 식단으로만 다이어트에 성공한 그는 핏이 고스란히 드러나는 청바지도 무리 없이 소화해 눈길을 끌었다.앞서 이수현은 지난 4월 자신의 유튜브 채널에서 "최고 체중 대비 약 30kg을 감량했다"고 밝힌 바 있다. 최근에는 "7kg을 더 감량하고 싶다"고 포부를 전하기도 했다.한편 이수현이 속한 악동뮤지션은 2014년부터 2025년까지 YG엔터테인먼트 소속 가수였다. 최근 매니저와 함께 소속사 '영감의 샘터'를 자체 설립한 후 지난 4월 '개화'를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr