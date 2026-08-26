이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

가수 서인영이 남아 있던 명품백 두 개까지 처분에 나섰다.26일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 명품백을 팔기 위해 중고 매장을 찾은 서인영의 모습이 공개됐다.강남의 한 거리에서 서인영은 챙겨온 가방을 꺼내며 “이 두 개는 꼭 있어야 한다고 했는데 이제 멜 일도 없다. 지금 진짜 돈이 없다”고 말했다.매장에서 에르메스 가방을 발견한 서인영은 과거 구매 당시를 떠올렸다. 그는 “매장가가 1500만 원인데 나는 4000만 원 주고 샀다”고 밝혀 눈길을 끌었다.가방 상태를 확인한 뒤에는 가격을 두고 협상에 들어갔다. 서인영은 “가격을 너무 안 쳐주면 안 파는 게 낫다”며 쉽게 물러서지 않았다.결국 서인영은 가방 두 개를 430만원에 처분했다. 여기에 라방 출연료까지 더해 총 445만원을 받았다.이후에는 예능상으로 받은 금까지 팔러 갔다. “7돈의 감정가가 509만원인영은 과거 구매 당시를 떠올렸다. 그는 “매장가가 1500만 원인데 나는 4000만 원 주고 샀다”으로 나오자 서인영은 판매를 망설이며 한참 고민했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr