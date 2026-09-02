사진 = 문가영 인스타그램
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배우 문가영이 화이트 톤 스타일링과 자연스러운 촬영 현장 모습을 공개하며 시선을 사로잡았다.

문가영은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.
사진 = 문가영 인스타그램
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공개된 사진에는 화이트 톤 공간에서 촬영을 진행하는 문가영의 다양한 순간이 담겼다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 흰색 침대 가장자리에 몸을 기대고 턱을 손끝에 살짝 올린 모습은 창가로 들어오는 부드러운 자연광과 어우러져 차분한 분위기를 자아냈다. 바람에 흩날리는 머리카락과 옆모습이 담백한 매력을 더했다.
사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
이어진 사진에서는 흰색 크롭 반소매 티셔츠와 화이트 팬츠를 입고 벽에 기대 선 채 양손을 얼굴 앞으로 모아 포즈를 취하고 있다. 촬영 화면이 그대로 담긴 사진에는 카메라 초점 표시와 함께 뒤편으로 촬영 스태프와 세워진 매트리스가 보이며, 현장의 생생한 분위기가 그대로 전해진다.

또 다른 사진에서는 맨발로 바닥에 앉아 한쪽 눈을 감고 미소를 지으며 양손을 머리 위로 올려 하트 모양을 만들었다. 심플한 화이트 스타일링과 밝은 표정이 어우러져 한층 편안하고 사랑스러운 분위기를 완성했다.
사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
마지막 사진에서는 둥근 흰색 테이블 위에 놓인 SK-II 제품 세 개를 바라보며 팔을 테이블에 기댄 모습이 담겼다. 긴 생머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 제품을 향해 미소 짓는 자연스러운 포즈와 깨끗한 배경이 어우러져 화보 같은 분위기를 연출했다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남겼다.

한편 1996년생으로 30세인 문가영은 드라마 '왕가네 식구들', '질투의 화신', 그 남자의 기억법', '여신강림', 사랑의 이해', '그놈은 흑염룡' 등에 출연했으며 '고래별'에 캐스팅 됐다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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