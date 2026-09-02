사진 = 문가영 인스타그램

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사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 화이트 톤 스타일링과 자연스러운 촬영 현장 모습을 공개하며 시선을 사로잡았다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 화이트 톤 공간에서 촬영을 진행하는 문가영의 다양한 순간이 담겼다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 흰색 침대 가장자리에 몸을 기대고 턱을 손끝에 살짝 올린 모습은 창가로 들어오는 부드러운 자연광과 어우러져 차분한 분위기를 자아냈다. 바람에 흩날리는 머리카락과 옆모습이 담백한 매력을 더했다.이어진 사진에서는 흰색 크롭 반소매 티셔츠와 화이트 팬츠를 입고 벽에 기대 선 채 양손을 얼굴 앞으로 모아 포즈를 취하고 있다. 촬영 화면이 그대로 담긴 사진에는 카메라 초점 표시와 함께 뒤편으로 촬영 스태프와 세워진 매트리스가 보이며, 현장의 생생한 분위기가 그대로 전해진다.또 다른 사진에서는 맨발로 바닥에 앉아 한쪽 눈을 감고 미소를 지으며 양손을 머리 위로 올려 하트 모양을 만들었다. 심플한 화이트 스타일링과 밝은 표정이 어우러져 한층 편안하고 사랑스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서는 둥근 흰색 테이블 위에 놓인 SK-II 제품 세 개를 바라보며 팔을 테이블에 기댄 모습이 담겼다. 긴 생머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 제품을 향해 미소 짓는 자연스러운 포즈와 깨끗한 배경이 어우러져 화보 같은 분위기를 연출했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남겼다.한편 1996년생으로 30세인 문가영은 드라마 '왕가네 식구들', '질투의 화신', 그 남자의 기억법', '여신강림', 사랑의 이해', '그놈은 흑염룡' 등에 출연했으며 '고래별'에 캐스팅 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr