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베이비몬스터, 블랙핑크, 프로미스나인, 아이브, 하츠투하츠, 뉴진스, 아이유, 아이들, 니쥬, 비비지가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 8월 투표는 지난달 15일부터 28일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 베이비몬스터가 K팝 걸 브랜드 부문 1위에 올랐다. 베이비몬스터는 해외를 중심으로 큰 인기를 얻고 있다. 베이비몬스터의 유튜브 채널은 지난달 21일 구독자 1300만 명을 돌파했으며, 이는 K팝 걸그룹 가운데 블랙핑크와 트와이스에 이어 세 번째로 높은 수치다. 지난 7월에는 북미 대중음악 시장에서의 대중성과 확산세를 가늠하는 지표인 미국 메인스트림 라디오 차트에 데뷔 후 처음으로 이름을 올렸다.2위는 그룹 블랙핑크가 차지했다. 데뷔 10년 차를 맞은 블랙핑크는 멤버 4명 중 3명이 솔로 신보 소식을 전하며 활발한 개별 활동을 이어가고 있다. 가장 먼저 컴백한 제니는 지난달 28일 새 디지털 EP 'Fallen Angel'(폴른 엔젤)을 발매했다. 리사는 오는 4일(현지시간) 새 EP 'PRESS PLAY'(프레스 플레이)의 첫 번째 싱글 'SaWaDiKa'(사와디카)를 공개한다. 같은 날 지수도 솔로 싱글 'CLICK'(클릭)을 발표할 예정이다.3위는 그룹 프로미스나인이다. 프로미스나인은 지난 7월 정규 2집 'Glow ME'(글로우 미)를 발매했다. 타이틀곡 'Vitamin ME'(비타민 미)는 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지하며 음악방송 3관왕에 올랐다. 이러한 기세를 이어 프로미스나인은 오는 4일부터 6일까지 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 '2026 fromis_9 ASIA TOUR 'TOMORROW GLOW.' IN SEOUL'을 개최한다.이어 아이브, 하츠투하츠, 뉴진스, 아이유, 아이들, 니쥬, 비비지 순이었다.베이비몬스터, 블랙핑크, 프로미스나인, 아이브, 하츠투하츠, 뉴진스, 아이유, 아이들, 니쥬, 비비지의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr