가수 겸 뮤지컬 배우 배다해가 나태주 시인과 한 무대에 오른다. / 사진제공: 포스터 2026 공주북페어, 배다해

가수 겸 뮤지컬 배우 배다해가 나태주 시인과 한 무대에 오른다. / 사진제공: 포스터 2026 공주북페어, 배다해

가수 이장원과 결혼한 가수 겸 뮤지컬 배우 배다해가 나태주 시인과 한 무대에 오른다.배다해와 나태주 시인은 오는 12일 오후 6시 충남 공주 아트센터 고마에서 열리는 '2026 공주북페어'에서 '시가 노래가 된다면, 음악이 시가 된다면'을 주제로 관객들과 만난다.두 사람은 이날 시와 음악을 주제로 이야기를 나눈다. 시가 음악으로 만들어지는 과정과 음악이 문학과 만나는 지점 등에 관한 이야기를 관객들과 공유할 예정이다.배다해의 라이브 공연도 진행된다. 배다해는 음그와 나태주풀꽃문학관이 함께 기획한 앨범 '여운; 스며들어, 네 곁에 머무는 노래'에 수록된 '달밤'과 '봄의 사람'을 부른다.두 곡은 시의 정서를 음악으로 옮긴 작품이다. 배다해가 직접 무대에서 노래하고 나태주 시인이 시에 관한 이야기를 전하면서 토크와 공연을 함께 구성한다.배다해는 가수와 뮤지컬 배우로 활동해왔으며, 나태주 시인은 '풀꽃' 등을 통해 대중에게 이름을 알렸다. 이번 행사에서는 각자의 영역에서 활동해온 두 사람이 시와 음악을 매개로 처음 호흡을 맞춘다.한편 '2026 공주북페어'는 오는 12일부터 13일까지 이틀간 공주 아트센터 고마에서 열린다. 올해는 '서점은 집, 책은 사람'을 주제로 다양한 프로그램이 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr