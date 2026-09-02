사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

배우 진지희가 사진전을 찾은 여유로운 일상을 공개하며 청순한 분위기를 드러냈다.진지희는 최근 자신의 인스타그램에 "사진전 나들이 📸재밌게 잘봤습니다 🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진지희는 화이트 셔츠에 그레이 스트라이프 베스트와 와이드 팬츠를 매치한 차림으로 전시장 벽면에 걸린 사진 작품을 바라보고 있다. 블랙 숄더백을 멘 채 작품 앞에 자연스럽게 서 있는 모습과 깔끔한 전시장 공간이 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 진지희는 같은 작품 앞에서 몸을 돌려 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 얇은 안경과 긴 생머리, 편안한 스타일링이 어우러지며 자연스러운 매력을 전했고, 작품이 걸린 흰 벽면과 조용한 전시장 분위기가 함께 담겼다.또 다른 사진에서 진지희는 나무 계단 난간을 손으로 짚은 채 계단을 내려가고 있다. 높은 천장에 걸린 둥근 조명과 벽면에 전시된 사진 작품들이 함께 담기며 전시장 내부 공간이 한눈에 들어온다.마지막 사진에서는 셀카를 여러 장 이어 붙인 콜라주를 공개했다. 안경을 쓰지 않은 채 미소를 짓는 모습부터 안경을 착용하고 볼에 손을 댄 표정, 정면을 바라보는 모습까지 다양한 표정을 담았으며 뒤편의 화분과 창가가 편안한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "이뿌다아아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "안경두잘어울리궁", "아유 이뽀라", "이뿌다" 등의 댓글을 달았다.한편 2003년 KBS 2TV 드라마 '노란 손수건'으로 아역 데뷔를 치룬 진지희는 1999년생으로 27세이며 MBC '지붕뚫고 하이킥'에서 악동 '정해리' 역으로 열연을 펼쳐 화제를 모은 바 있다. 당시 진지희는 "야 이 빵꾸똥꾸야!"라는 명대사를 남겨 전국적인 사랑을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr