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하성운, 스트레이 키즈, 코르티스, BTS, 에이티즈, 아홉, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 롱샷(LNGSHOT)이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 8월 투표는 지난달 15일부터 28일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위에 올랐다. 그룹 워너원 출신으로 활발한 솔로 활동을 보여주고 있는 하성운은 지난 1일 공개된 'WANNA ONE GO in LA'(워너원고 인 엘에이)를 통해 워너원 멤버들과 함께한 모습을 선보인다. 하성운은 'KCON LA 2026' 무대 비하인드부터 멤버들과 LA를 여행하는 일상까지 보여줄 예정이다.2위에는 그룹 스트레이 키즈가 이름을 올렸다. 스트레이 키즈는 지난달 7일 발매한 미니앨범 'THIS & THAT'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 톱10을 유지했다. 스트레이 키즈는 2022년 미니앨범 'ODDINARY'로 처음 '빌보드 200' 정상을 차지한 이후 이번까지 9개 앨범을 연속으로 1위에 올려놓았다. '빌보드 200'에 처음 진입한 앨범부터 9개 작품을 내리 정상에 올린 아티스트는 스트레이 키즈가 처음이다.3위는 그룹 코르티스다. 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 5일 자)에 따르면 코르티스의 미니 2집 'GREENGREEN'은 '빌보드 200' 112위를 기록했다. 앨범의 타이틀곡 'REDRED'는 국내에서도 멜론 8월 월간 종합 차트 3위를 차지하며 4개월 연속 톱3를 지켰다. 이는 최근 10년간 발표된 K팝 보이그룹의 단일곡 가운데 방탄소년단의 'Dynamite'에 이어 두 번째로 긴 기록이다. 코르티스는 오는 4일부터 6일까지 일본 가나가와현 피아 아레나 MM에서 첫 투어의 마지막 공연인 '2026 CORTIS TOUR IN JAPAN'을 개최한다.이어 BTS, 에이티즈, 아홉, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 롱샷(LNGSHOT) 순이었다.하성운, 스트레이 키즈, 코르티스, BTS, 에이티즈, 아홉, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 롱샷(LNGSHOT)의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr