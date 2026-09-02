지창욱이 '메리 베리 러브'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

'메리 베리 러브' 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=CJ ENM

'메리 베리 러브' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=CJ ENM

배우 지창욱(39)이 3년 만에 로맨틱 코미디로 돌아온다.다음 달 7일 공개되는 '메리 베리 러브'는 모든 것을 잃은 한국인 공간 기획자 유빈과 일본인 농부 카린이 섬에서 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨틱 코미디다. CJ ENM과 일본 지상파 방송사 닛폰TV가 처음으로 공동 제작하는 작품이다.지창욱은 하루아침에 모든 것을 잃은 공간 기획자 이유빈 역을 맡는다. 일본 배우 이마다 미오)29)는 딸기 농사를 지으며 살아온 시라하마 카린을 연기한다. 서로 다른 삶을 살아온 두 사람은 섬에서 만나 관계를 쌓아간다.2일 공개된 메인 포스터에는 지창욱과 이마다 미오가 서로를 끌어안고 있는 모습이 담겼다. 함께 공개된 예고편에서는 공간 기획자였던 이유빈이 딸기밭에서 일하게 된 이후의 모습이 공개되 기대감을 더했다.'메리 베리 러브'는 10월 7일 디즈니+를 통해 공개되며 일본에서는 닛폰TV를 통해 매주 수요일 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr