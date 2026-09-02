가수 송하예가 웨딩 드레스를 착용한 채 싱크대 앞에 서 있다. / 사진=송하예 SNS

사진=송하예 SNS

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결혼을 앞두고 있는 가수 송하예가 웨딩 화보의 틀을 벗어던졌다.송하예는 2일 자신의 인스타그램에 "The love series, complete!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송하예가 다양한 스타일의 웨딩드레스를 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 싱크대 앞, 강가 옆 등에서 면사포를 착용하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 송하예는 지난달 25일 자신의 SNS를 통해 "있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 올해 결혼을 하게 됐다"고 밝혔다.예비 신랑은 가수 겸 크리에이터 조매력(본명 조장우)인 것으로 알려졌다. 조매력은 음악을 기반으로 다양한 콘텐츠를 보여주며 약 100만 명의 구독자를 보유하고 있다.한편 송하예는 1994년생으로 올해 33세다. 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'와 'K팝 스타' 등에 출연했으며, 2014년 데뷔했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr