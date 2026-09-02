스트레이 키즈 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 톱10을 유지했다.빌보드가 발표한 9월 5일 자 차트에 따르면 스트레이 키즈가 지난달 7일 발매한 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 '빌보드 200' 8위를 기록했다. 이 앨범은 8월 22일 자 차트에 1위로 진입한 뒤 3주째 톱10에 머물렀다. '월드 앨범'과 '톱 앨범 세일즈'에서는 각각 2위에 올랐다.스트레이 키즈는 2022년 미니앨범 'ODDINARY'(오디너리)로 처음 '빌보드 200' 정상을 차지했다. 이후 'THIS & THAT'까지 9개 앨범을 연속으로 1위에 올려놓았다. '빌보드 200'에 처음 진입한 앨범부터 9개 작품을 내리 정상에 올린 아티스트는 스트레이 키즈가 처음이다.이 같은 성과의 배경에는 멤버들의 자체 제작이 있다. 그룹 내 프로듀싱팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한은 데뷔 전부터 앨범 작업에 참여해 스트레이 키즈의 음악적 색깔을 만들어왔다.8월 26일 기준 한국음악저작권협회(KOMCA)에 등록된 방찬의 저작물은 총 243곡으로, K팝 아이돌 가운데 가장 많다. 창빈은 207곡으로 6위, 한은 204곡으로 8위에 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr