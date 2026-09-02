사진 = 최현욱 인스타그램

사진 = 최현욱 인스타그램

사진 = 최현욱 인스타그램

사진 = 최현욱 인스타그램

배우 최현욱이 도심 수영장에서 여유로운 순간을 공개했다.최현욱은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 최현욱은 도심 건물들이 둘러선 야외 수영장에서 물가에 몸을 기댄 채 고개를 뒤로 젖히고 있다. 햇빛이 물결 위로 반짝이며 퍼지고 짙은 그림자와 역광이 어우러져 실루엣이 더욱 돋보이는 장면을 완성했다.이어진 사진에서 최현욱은 선글라스를 착용한 채 수영장 가장자리에 기대 옆모습을 드러내고 있다. 물 위로 드러난 상체와 목걸이가 함께 담겼고, 뒤편으로 선베드와 테이블이 놓인 공간이 더해지며 차분한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 최현욱은 같은 자리에서 고개를 살짝 들어 위를 바라보고 있다. 물결이 일렁이는 수면과 햇빛이 반사된 수영장이 화면을 채우며 고요한 분위기를 더욱 강조했다.마지막 사진에서 최현욱은 수영장 가장자리를 손으로 짚은 채 몸을 비틀어 뒤를 돌아보고 있다. 배경에는 고층 건물과 접힌 파라솔, 선베드가 함께 담겼으며, 물결이 퍼지는 수영장 풍경이 어우러져 감각적인 분위기를 완성했다.앞서 최현욱은 지난달 자신의 SNS를 통해 라이브 방송을 진행했다가 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 최현욱은 술에 취한 듯 말을 하고 몸을 제대로 가누지 못하는 모습을 보여 팬들의 걱정을 샀다. 팬들이 방송을 그만하라고 하자 최현욱은 "한국인들은 이 시간에 잘 거다"며 "그래서 말릴 사람이 없다"고 했다.한편 2002년생으로 24세인 최현욱은 웹드라마 '리얼:타임:러브'로 데뷔한 후 영화 '사마귀' 등과 드라마 '만찢남녀', '모범택시', '라켓소년단', '스물다섯 스물하나', '약한영웅 Class 1', 'D.P. 시즌2', '반짝이는 워터멜론', '맨 끝줄 소년' 등에 출연했다. 최현욱은 장재현 감독의 신작 '뱀피르' 출연을 확정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr