오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처

오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처

배우 오현경이 두 아들을 홀로 키우는 황정음에게 따뜻한 위로와 공감을 건네며 싱글맘 공감대를 형성했다.2일 황정음의 유튜브 채널에는 '17년 만에 과외 면접 본 날 (feat. 준혁 엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 과거 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 호흡을 맞췄던 오현경과 황정음이 오랜만에 재회했다.오현경은 육아에 치여 바쁘게 달려온 황정음을 향해 안타까운 마음을 나타냈다. 오현경은 "정음이가 아들들과 지지고 볶고 왔을 텐데, 오늘은 그냥 좀 웃고 아픈 거 조금 덜 느끼고 갔으면 좋겠다"라고 말했다.오현경은 "세상의 모든 엄마는 특히 (아이를) 혼자 키우는 엄마들은 웃는 게 웃는 게 아닐 수도 있다"라고 말했다. 그러면서 "사실은 가슴이 먹먹하기도 하고 좀 마음이 아프다"라며 같은 싱글맘으로서 겪는 아픔에 공감했다. 황정음은 오현경의 진심에 눈물을 훔쳤다. 오현경은 "엄마가 건강해야 아이들이 건강하다. 네가 잘 먹어야 한다"고 당부했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr