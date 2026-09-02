오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처
오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처
배우 오현경이 두 아들을 홀로 키우는 황정음에게 따뜻한 위로와 공감을 건네며 싱글맘 공감대를 형성했다.

2일 황정음의 유튜브 채널에는 '17년 만에 과외 면접 본 날 (feat. 준혁 엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 과거 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 호흡을 맞췄던 오현경과 황정음이 오랜만에 재회했다.
오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처
오현경이 황정음을 응원했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처
오현경은 육아에 치여 바쁘게 달려온 황정음을 향해 안타까운 마음을 나타냈다. 오현경은 "정음이가 아들들과 지지고 볶고 왔을 텐데, 오늘은 그냥 좀 웃고 아픈 거 조금 덜 느끼고 갔으면 좋겠다"라고 말했다.

오현경은 "세상의 모든 엄마는 특히 (아이를) 혼자 키우는 엄마들은 웃는 게 웃는 게 아닐 수도 있다"라고 말했다. 그러면서 "사실은 가슴이 먹먹하기도 하고 좀 마음이 아프다"라며 같은 싱글맘으로서 겪는 아픔에 공감했다. 황정음은 오현경의 진심에 눈물을 훔쳤다. 오현경은 "엄마가 건강해야 아이들이 건강하다. 네가 잘 먹어야 한다"고 당부했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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