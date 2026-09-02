조혜련이 근황을 공개했다. / 사진=조혜련 SNS

배우 조혜련이 연극 무대에 서고 있는 근황을 공개했다.조혜련은 지난 1일 자신의 SNS에 "연극 사랑해엄마가 사랑받고 있습니다. 철동이 엄마를 하며 너무 행복하고 감사합니다. 그리고 이세상 모든 엄마들을 사랑하고 존경합니다"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 조혜련은 거울을 보며 셀카를 찍고 있다. 눈길을 끈 것은 조혜련의 분장이다. 조혜련은 연극 '사랑해 엄마' 무대에서 철동이 엄마 역을 맡아 연기하고 있다. 그는 극 중 캐릭터에 맞게 곱슬 머리와 주름 분장을 선보였다. 특히 히끗히끗한 머리와 적나라한 주름으로 나이 든 엄마의 현실적인 모습을 연출했다. 무대 위 캐릭터에 고스란히 녹아든 그의 모습이 시선을 사로잡았다.연극 '사랑해 엄마'는 코미디 가족극으로, 홀로 아들을 키워온 엄마와 아들의 이야기를 담고 있다. 2019년 제작된 작품을 몇년 뒤 조혜련이 연출을 맡아 다시 무대에 올렸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr