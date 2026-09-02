이동국의 둘째 딸이 성숙한 외모를 보이고 있다. / 사진=이재아 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 딸이 근황을 전했다.이재아는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "싹둑"이라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 재아가 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 앞머리를 자른 스타일로 더욱 귀여운 외모를 표출해 눈길을 끌었다.이재아는 초등학교 시절부터 테니스 선수로 활약했었다. 그러나 2023년 무릎 부상으로 종목을 골프로 전향했다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr