린 / 사진=텐아시아 DB, 린 SNS

가수 린이 의미심장한 글을 남겼다.린은 2일 자신의 SNS에 "그러니까 사랑을 하든, 여행을 하든 뭐라도 합시다"라는 문구가 적힌 이미지를 공유했다.그는 이와 함께 "마음도 없고 시간도 없는데 사랑이나 여행 같은 것이 가당키나 할까"라고 덧붙였다.린은 지난달 25일에도 심경을 솔직하게 털어놨다. 당시 그는 "어느 날부터인가 슬프지도 기쁘지도 않고 다양한 대상들에게 어떤 기대도 실망도 없이 조금은 무딘 채로 살아가고 있다는 생각을 한다"고 적었다.이어 "사실 여전히 심신미약의 상태이지만 그래도 다행인 것은 뒤로 가는 길 말고 나아가는 길 위에 서 있다는 거다"며 주변 사람들의 위로와 응원 덕분에 힘을 얻고 있다고 밝혔다.린은 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 이혼 후의 심경을 전하기도 했다. 그는 지난 7월 방송에서 전남편 이수에 대해 "친한 친구를 잃은 것 같다. 안 좋게 헤어진 건 아니니까 항상 응원한다"고 했다.린은 2014년 엠씨더맥스 이수와 결혼했으며 지난해 8월 결혼 11년 만에 협의 이혼 소식을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr