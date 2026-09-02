고(故) 서희원과 그의 여동생 서희제. / 사진=서희원, 서희제 SNS

가수 구준엽의 처제이자 중화권 배우 고(故) 서희원의 동생인 서희제가 언니를 향한 그리움을 드러냈다.지난 1일 대만 보그 공식 SNS에는 9월호 표지를 장식한 서희제의 화보와 인터뷰 일부가 공개됐다.서희제는 서희원을 떠나보낸 뒤 약 1년간의 공백을 거쳐 대만 토크쇼 '소저부희제'로 복귀한 소감을 밝혔다. 그는 "저에게 이번 복귀는 조금 이른 것 같다. 언니가 세상을 떠난 지 겨우 1년밖에 지나지 않았기 때문"이라며 "마음속에 여전히 많은 감정이 남아 있지만, 제작진과 방송국을 비롯해 어머니까지 제가 다시 일어서는 모습을 보고 싶어 했다"고 말했다. 이어 "계속 슬퍼하기보다 용기를 내 모든 일을 마주해 보자는 마음으로 임하고 있다"고 덧붙였다.언니를 향한 변함없는 애정도 표현했다. 서희제는 "사람이 떠났다고 해서 그에 관한 이야기를 멈추거나 일부러 피해서는 안 된다고 생각한다"며 "모두가 언니의 귀엽고 아름다운 모습을 오래 기억하기를 바란다"고 했다. 이어 "어머니 집에 갈 때마다 사진을 찾아 언니와의 재미있는 일화를 공유하고 있다. 언젠가 이야기가 충분히 쌓이면 한 권의 책이 될 수도 있을 것 같다. 그것이 지금 제가 언니를 위해 하는 일"이라고 설명했다.자신을 응원해 준 팬들에게도 고마움을 전했다. 그는 "팬들의 메시지를 보거나 길에서 만난 분들이 제 손을 잡고 울어줄 때마다 큰 힘을 얻는다"며 "저를 사랑해 주는 모든 분께 진심으로 감사하다"고 말했다.한편 서희원은 2011년 중국인 사업가 왕샤오페이와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했다. 이후 20여 년 전 연인이었던 구준엽과 재회해 2022년 결혼했지만, 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 따른 폐렴으로 세상을 떠났다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr