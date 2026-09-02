'슈돌'에 박인비 가족이 출연한다. / 사진제공=KBS

'슈돌'에 박인비 가족이 출연한다. / 사진제공=KBS

골프선수 출신 박인비의 두 딸이 남다른 골프 실력을 보여준다.2일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 635회는 '찐이야 삼촌이 떴다' 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄, 스페셜 MC 권은비가 함께한다.이날 박인비와 남기협은 두 딸 인서, 연서와 함께 골프장을 찾는다. 두 사람은 "인서와 연서 둘 다 골프를 시켜볼 생각"이라고 밝힌다.38개월인 첫째 딸 인서는 생후 18개월부터 골프채를 잡고 박인비의 스윙 자세를 따라 했다고. 이날도 연속으로 스윙하며 몸을 푼 뒤 골프공을 정확히 맞혀 칩샷에 성공한다.이를 본 권은비는 "골프채로 공을 치기가 어려운데 인서 정말 대단하다"고 놀라워한다. 김종민 역시 "인서가 골프 감각이 있다"고 평가한다.20개월인 둘째 딸 연서도 골프채를 잡는다. 박인비와 함께 퍼팅에 성공한 연서는 이후 혼자 스윙 자세를 취하며 골프장을 돌아다닌다.박인비도 직접 퍼팅 실력을 보여준다. 8m가 넘는 거리에서 퍼팅에 나선 그는 공을 홀컵에 넣는 데 성공한다. 이를 지켜본 박인비의 아버지는 "다시 시합 나가면 안 될까?"라고 말해 웃음을 안긴다.'슈돌'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr