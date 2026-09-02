배우 현빈, 정우성이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

우민호 감독고 배우 차희, 노재원, 정성일, 원지안, 서은수, 우도환, 현빈, 정우성이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 현빈이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 정우성이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 서은수, 원지안, 정성일이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 노재원, 차희가 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

'메이드 인 코리아'가 9년의 시간을 뛰어넘어 더 거대한 욕망과 권력의 충돌로 돌아온다. 시즌1에서 맞붙었던 현빈과 정우성은 격동의 시대를 배경으로 더욱 치열한 대결을 펼친다. 우민호 감독은 시즌1이 애들 싸움이었다면, 시즌2는 어른들 싸움이라고 설명했다.2일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석했다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다.시즌1이 매회 새로운 사건과 공간을 펼쳐 보이며 시대의 여러 얼굴을 조명했다면, 이번 시즌은 거대한 사건을 중심으로 인물들의 욕망과 선택이 얽히고 충돌하는 과정을 쉼 없이 밀어붙인다. 우민호 감독은 "시즌1이 하나하나 에피소드가 다른 이야기로 채워졌다면 시즌2는 하나의 이야기다. 1화부터 6화까지 달려간다"며 "시즌1이 애들 싸움이었다면 시즌2는 어른들 싸움이다"라고 설명했다.우민호 감독은 "10.26으로 시작해서 12.12 전까지, 한국 역사에서 중요한 이야기"라고 밝혔다. 이어 "저는 '남산의 부장들'도 찍었고 '메인드 인 코리아' 제작사인 하이브미디어코프에서 '서울의 봄'을 만들었다. '남산의 부장들'과 '서울의 봄'은 그 사건에 깊숙이 관여했던 사람들의 시점에서 만들어진 작품이라면,이 시리즈는 그 사건에 직접적으로 개입하지 않은 가상의 주변 인물들 시점으로 바라본다. 거기에 중점을 두고 찍었다"고 설명했다.이들 작품과 다른 점에 대해서도 설명을 이어갔다. 우민호 감독은 "인물들이 달라졌기 때문에 같은 사건이라도 달리 보일 거다. 백기태, 장건영은 자기가 원하는 목적성이 뚜렷하다. 문제는 백기현이다. 자기가 원하는 것이 무엇인지 끝까지 모르면서 왔다갔다 한다. 역사의 소용돌이 속에서 그의 선택이 어떻게 되느냐에 따라 백기태-장건영 대결의 판도가 바뀐다"고 예고했다.'9년'이라는 시간을 택한 이유에 대해서는 "제가 개인적으로 8, 9를 좋아한다"며 웃음을 자아냈다. 이어 "8년이라는 시간보다는 9년이라는 시간이 지나면 실제 역사에서 더 어마어마한 사건이 벌어지더라"고 밝혔다.현빈은 권력의 정점에 올라선 중앙정보부 부장 직무대행 백기태 역을 맡았다. 현빈은 "시즌2에서는 시즌1에 비해 많은 부를 쌓고 더 높은 자리에도 올라갔음에도 불구하고, 백기태는 욕망을 갖고 더 높은 자리와 부를 원한다"고 설명했다. 이어 "거침없이 올라가는 백기태의 독주를 막기 위해 나타나는 인물들, 세력들이 나타나면서 외로워질 때도 있고 과감한 선택을 하며 위험해질 때도 있다. 두 가지 면을 복합적으로 보여주려 신경 썼다"고 전했다.현빈은 시즌1을 통해 배상예술대상 최우수 연기상을 수상하기도 했다. 이 가운데 시즌2를 선보이게 된 그는 "부담이 없진 않다"고 털어놨다. 그러면서도 "시즌1을 좋게 봐주신 분들이 많은데, 한편으로는 그 분들이 시즌2도 재밌게 봐주지 않을까 기대감도 있다"며 "시즌1보다 훨씬 깊어진 이야기"라고 귀띔했다.정우성은 반격의 순간을 노리는 합동수사본부 특임고문 장건영 역을 맡았다. 9년의 시간을 버텨낸 장건영에 대해서는 "모든 것을 잃고 바닥으로 내동댕이 쳐진 인물이다. 공적 정의감에서 사적 복수심으로 전환된 것 같다. 자기의 사적 복수심이 사적 복수심이라는것도 자각하지 못한 채 정의를 실현한다는 자기 합리화에 쌓여서 백기태를 쫓는다"라며 "시대의 모습, 인간의 딜레마를 잘 보여줄 수 있는 캐릭터"라고 말했다.이러한 시대적 장르물을 대중들이 봐야하는 이유에 대해서는 "시대의 변화는 늘 비슷한 흐름을 갖고 있는 것 같다. 그 안에서 인간들은 더 많은 선택, 실수, 오류를 하면서 그 시대를 꾸미고 만들어간다. 시간은 지나지만 거대한 역사적 사건들이 가진 의미는 지금 시대에도 다른 모습으로 이어지고 있는 것 같다"고 말했다.우도환은 자신만의 정점을 향해 오르는 보안사령부 중령 백기현 역을 맡았다. 그는 "시즌2로 9년이라는 시간이 흐른 뒤 조금 더 성숙해진 기현이다. '애들 싸움'이라고 하셨듯 시즌1과 애들 느낌이었다면 시즌2는 조금 더 어른이 된 느낌을 표현했다. '기현이가 어떤 선택을 할까' 궁금증을 자아낼 수 있도록 노력했다.서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희 등 시즌1을 함께한 배우들 역시 한층 변화한 인물들의 면면과 복잡하게 뒤얽힌 관계를 밀도 있게 그려낸다.서은수는 부산지방검찰청 마약수사반 검사 오예진을 연기했다. 극 중 국내 최초의 여성 검사이 된 인물에 대해 서은수는 "9년이라는 시간이 흘러 여성 최초 검사가 되기까지 얼마나 그녀가 치열하게 살아왔을지를 많이 고민했다"고 밝혔다. 이어 "남자들밖에 없는 마약반에서 살아남아 합동수사본부에 파견돼서 상경하기까지 '독해졌겠구나' 싶었다. 목소리, 눈빛, 말투에서 힘이 느껴져야겠다고 생각했다. 시즌1보다 조금 더 당당하고 무모해진 오 검사가 되고 싶었다"고 말했다. 다부진 여검사의 모습을 표현하기 위해 서은수는 다이애나비의 헤어스타일을 오마주했고 체중도 증량도 했다고 한다.원지안은 일본 암흑가 조직의 실세 로비스트 이케다 유지 역으로 등장한다. 원지안은 "시즌1에서 자신의 목표를 이루기 위해 많은 빌드업을 해왔다"며 "시즌2에서는 그게 액션으로도 보여진다. 과감없이 목표를 위해 달려가는 모습을 기대해달라"고 귀띔했다.정성일은 청와대 비서실장 천석중으로 분했다. 그는 "시즌2에서는 만나는 사람들의 관계가 달라지고 제가 움직이는 반경이 달라진다. 새로운 사람을 만났을 때 그들과의 관계성이 어떤지, 그리고 너무 커져버린 백기태를 어떻게 해야할지 담으려고 했다"고 전했다.노재원은 중앙정보부 부산지부 국장 표학수를 연기했다. 그는 "시즌1 때는 '과장까지는 내가 연기할 수 있겠다' 싶었다. '국장을 내가 어떻게 하면 연기할 수 있을까' 싶었다"며 "감독님과 얘기했는데, 감독님이 가발 아이디어를 줬다. 표학수 캐릭터가 입체적으로 완성됐다"고 말했다.시즌1 때와 차이점에 대해 노재원은 "(현빈) 선배님은 더 멋있어졌고 저는 더 안 멋있어졌다"며 폭소케 했다. 이에 우민호 감독이 "올라는 갔는데 머리는 없어졌다"고 너스레를 떨었다. 노재원은 "웃음을 얻었다"며 인정했다.차희는 백기태의 여동생이자 백호무역 총책 백소영 역을 맡았다. 차희는 "시즌1에서 백소영과는 완전히 180도 다른 모습으로 돌아온다"며 "시즌1에서는 임신했고 사랑하는 사람을 잃었다. 9년간 어떻게 변하고 어떤 욕망을 갖게 되는지 봐달라"고 말했다.현빈은 "이 작품이 좋은 선물이 될 거 같다. 더 깊고 좋은 이야기, 더 큰 스펙트럼으로 여러분을 만날 준비를 마쳤으니 시청해달라"고 당부했다. 우민호 감독은 "배우들이 맞춤옷을 입은 것처럼 너무 잘했다. 배우들 보는 맛이 충분할 만큼 맛있는 작품"이라고 자신했다.'메이드 인 코리아2'는 디즈니+에서 오는 9일을 시작으로, 매주 수요일 2개의 에피소드씩 총 6부작으로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr