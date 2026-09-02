배우 노재원이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

'메이드 인 코리아2' 노재원이 가발 분장의 도움을 받았다.2일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석했다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.노재원은 중앙정보부 부산지부 국장 자리에 오른 표학수를 연기했다. 그는 "시즌1 때는 '과장까지는 내가 연기할 수 있겠다' 싶었다. '국장을 내가 어떻게 하면 연기할 수 있을까' 싶었다"며 "감독님과 얘기했는데, 감독님이 가발 아이디어를 줬다. 표학수 캐릭터가 입체적으로 완성됐다"고 말했다.시즌1 때와 차이점에 대해 노재원은 "(현빈) 선배님은 더 멋있어졌고 저는 더 안 멋있어졌다"며 폭소케 했다. 이에 우민호 감독이 "올라는 갔는데 머리는 없어졌다"고 너스레를 떨었다. 노재원은 "웃음을 얻었다"며 인정했다.'메이드 인 코리아2'는 디즈니+에서 오는 9일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr