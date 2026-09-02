정준하가 지상렬의 술버릇에 대해 언급했다. / 사진=텐아시아DB

정준하가 지상렬의 안 좋은 술버릇에 대해 폭로했다. / 사진='알딸딸한참견' 유튜브 영상 캡처

방송인 정준하가 지상렬의 술버릇을 폭로하며 걱정을 내비쳤다.지난 1일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 시즌3에서 미처 다루지 못한 이야기를 담은 미방분 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 정준하는 MC 안재현, 뮤지, 허경환과 주량에 관해 이야기를 나눴다. 허경환은 정준하에게 "선배님이 생각하는 연예인 중 술을 잘 마시는 분은 누구냐"고 물은 뒤 "지상렬 형은 좀 힘들죠"라고 말했다.정준하는 "지상렬은 아기 발가락 수준도 안 되는 것 같다"고 답해 웃음을 자아냈다. 뮤지는 "상렬이 형은 예전과 주량이 달라졌다. 지금은 기분 좋게 마시고 끝내는 편"이라면서도 "누가 술을 마시자고 하면 위스키를 가득 따라 마시는 이상한 객기가 있다"고 밝혔다.이어 뮤지는 "상렬이 형이 좋다고 느낀 게 어느 장례식장을 가도 항상 계시더라"며 그의 의리를 칭찬했다. 그러나 정준하는 "그건 정말 좋은 쪽으로 이야기한 것"이라며 "어느 장례식장에 가도 항상 술로 진상이다. 최근에는 이러다가 정말 큰일 나겠다 싶은 적도 있었다"고 폭로했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr